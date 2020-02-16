Спасатели нашли тело попавшей под лавину в Грузии россиянки

Российская туристка, попавшая под лавину в Грузии, погибла. Ее тело нашли экстренные службы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.

В субботу, 15 февраля, группа российских туристов из четырех человек попала под лавину на одном из горнолыжных курортов в Грузии. Спасателям удалось найти троих человек, в результате инцидента они сильно не пострадали. О судьбе четвертой участницы группы до настоящего момента было ничего не известно.

По данным местных властей, россияне в момент происшествия находились на запрещенной территории, не имея специальной защиты.