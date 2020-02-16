Задержан злоумышленник, напавший с ножом на прихожан храма Святителя Николая в Москве. Инцидент произошел сегодня днем, в результате ЧП два человека пострадали. Подозреваемый ворвался в обитель, во время несения службы, задержать его удалось очевидцам.

«Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящий момент представители правоохранительных органов допрашивают подозреваемого и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.