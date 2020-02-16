Спасенный после ДТП леопард направлен на лечение в Москву

Пострадавший в ДТП с автомобилем дальневосточный леопард будет направлен на лечение в специализированную ветеринарную клинику в Москве. Такое решение приняли в руководстве нацпарка «Земля леопарда» после многократных консультаций. Дальневосточным специалистам удалось стабилизировать состояние хищника, которого нашли еще в начале марта прошлого года в критическом состоянии, но полученные им травмы слишком серьезны.

Зверя удалось выходить в реабилитационном центре, но характер повреждений не позволяет вернуть его в естественную среду обитания.

«Было проведено несколько операций, ветеринары сделали все возможное, чтобы поставить его на ноги. Но остаются две проблемы: хандрома на левой лопатке и атрофия бедренной мышцы. Из-за этого он хромает и не может лазить по деревьям. Собиралась комиссия и пришла к выводу, что его нельзя выпускать в дикую природу, где он станет жертвой других хищников. Лечение необходимо продолжить в специализированной клинике. Случай очень сложный, возможно повреждение нерва, окончательный ответ дадут специалисты. Он будет помещен в клинику в Москве при питомнике в Волоколамске. Мы не теряем надежды, что после излечения он будет выпущен в дикую природу», - рассказал «Звезде» директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

В столичном аэропорту Шереметьево леопарда встретят эксперты Московского зоопарка, которые займутся лечением и дальнейшей реабилитацией редкого зверя.

В нацпарке надеются, что она пройдет успешно и леопард под кодовым обозначением Leo 131M вернется в мир дикой природы. В противном случае, он останется в заповеднике при создаваемом научном центре, который займется увеличением популяции зверя в Дальневосточном регионе, добавил Бардюк.