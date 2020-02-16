Смертельно раненый калининградский стрелок попал на видео

В центре Калининграда неизвестный открыл стрельбу из охотничьего карабина по трем прохожим. Мужчина и женщина скончались на месте, их сын-подросток был ранен. Стрелок попытался свести счеты с жизнью. «Звезда» публикует кадры, на которых присутствует подозреваемый сразу после совершенной им стрельбы. Он был госпитализирован с ранением грудной клетки. Позднее в реанимации он скончался.

Трагедия произошла вечером в субботу, 15 февраля, на улице профессора Баранова рядом с городским рынком. В СК РФ сообщили, что по предварительным данным мотивом преступления могла быть личная неприязнь.

«В отношении 63-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», - сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.

По словам сотрудников рынка, на котором работала супружеская пара, погибшие и стрелок не поделили с ним место. Три года назад мужчина приходил на рынок с топором. Супруги характеризуются положительными, доброжелательными людьми, без вредных привычек.