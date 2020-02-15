«Ъ» назвал условия Лондона для проведения встречи «пятерки» Совбеза
Официальный Лондон заявил о готовности принять предложение президента Российской Федерации Владимира Путина и провести отдельную встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН, но только в случае согласия на это Вашингтона. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в российских государственных структурах.
Собраться за круглым столом постоянным членам СБ ООН российский лидер предложил выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме. Соответствующие послания Москва направила в Вашингтон, Пекин, Париж и Лондон.
Главы Китая и Франции поддержали инициативу Путина, заявив, что страны-основательницы Организации Объединенных Наций несут особую ответственность за стабильность в мире.
Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что приветствует любые инициативы «пятерки» по проведению мирных дискуссий.