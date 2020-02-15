В массовых беспорядках на юге Казахстана пострадали 185 человек
В массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана, которые прошли в период с 7 по 8 февраля, пострадали 185 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.
«По данным областного штаба (по ликвидации последствий ЧС - прим. ред.), пострадали 185 граждан…. Сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта», - информируют местные чиновники.
Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области в Казахстане с участием примерно 370 человек стала причиной гибели 10 местных жителей. После случившегося правоохранители задержали более 50 участников беспорядков. По данным властей региона, причиной драки стал бытовой конфликт, однако в Министерстве внутренних дел считают, что погром случился из-за дорожного инцидента.