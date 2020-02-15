Православные христиане отмечают Сретение Господне

Православные христиане сегодня отмечают Сретение Господне. По этому поводу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в пятницу Всенощное бдение в столичном храме Христа Спасителя, а в сам праздник он проведет Литургию в Успенском соборе Московского Кремля, сообщается на официальном сайте Русской Православной церкви.

Празднование Сретения Господня берет начало в древней Византии в 544 году. По преданию, тогда в Антиохии произошли разрушительные землетрясения с большими разрушениями и множеством пострадавших и погибших. После проведения крестного хода и всенощного бдения несчастья отступили. Сретение Господня - один из 12 самых почитаемых церковных праздников.