В субботу, 15 февраля, на границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки при этом ощутили даже жители Алма-Аты.

По информации сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Министерства образования и науки Казахстана, сейсмоактивность была зафиксирована в 09:31 по-местному времени (06:31 мск) в 242 километрах к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг землетрясения находился на глубине 5 километров.

Жители казахстанского города ощутили подземный толчок интенсивностью 2 балла по шкале MSK-64. К настоящему моменту нет сообщений о пострадавших или разрушениях.