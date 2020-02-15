Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1524

Число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса COVID-19 в Китае увеличилось до 1524. Об этом сообщает телеканал CGTN.

В материале отмечается, что общее число зараженных этой болезнью в Китае превышает 66,5 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Ухане с 15 февраля вводятся усиленные меры по борьбе с распространением нового типа коронавируса. Власти города ввели карантин, запрещающий жителям покидать свои жилые комплексы.

Также стало известно, что в эпицентр распространения коронавируса - провинцию Хубэй - направлены 217 медицинских бригад, в составе которых находятся более 25 тысяч медицинских работников.