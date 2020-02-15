Назван действенный способ защиты от шантажа со стороны хакеров

Эксперт по кибербезопасности рекомендовала пользователям заклеивать веб-камеры на своих компьютерах и ноутбуках, так как хакеры научились получать к ним удаленный доступ.

Сетевые злоумышленники могут сделать фотографию или видеозапись с человеком в интимной обстановке, а потом шантажировать его, предупредила эксперт по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова.

«Однако это не решит вопрос защиты камеры на смартфоне, заклеивать которую категорически неудобно, так что здесь гораздо проще контролировать свои действия с устройством, например, обращать внимание, куда направлена камера», - цитирует радио Sputnik рекомендации специалиста.

Между тем, заклеивание фотокамеры никак не оградит пользователя от несанкционированного прослушивания, напомнила Наместникова. Она рекомендовала установить на все персональные устройства систему защиты и регулярно обновлять ее.