Прокуратура собирается ограничить в родительских правах отца, бросившего детей в Шереметьево

Прокуратура Хабаровского края планирует в ближайшее время решить вопрос с ограничением в родительских правах Виктора Гаврилова, оставившего двух маленьких сыновей в аэропорту Шереметьево и арестованного в субботу в Хабаровске. Об этом рассказала на заседании суда прокурор Александра Петрова.

«Защита нам предоставила данные, что на иждивении у Гаврилова находятся двое детей. Никаких детей на иждивении у него нет, своих детей он оставил в аэропорту Шереметьево, дети сейчас воспитываются матерью. В ближайшее время решается вопрос об ограничении его в родительских правах», - заявила Петрова суду.

В субботу, 15 февраля, в Хабаровске завершилось заседание суда по избранию меры пресечения для жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова который бросил своих детей в Шереметьево. В отношении мужчины 1978 года рождения возбуждены уголовные дела по статьям «Оставление в опасности», «Истязание» и «Кража». Он заключен под стражу на срок один месяц и двадцать восемь суток.

Инцидент в Шереметьево произошел 26 января. Прилетевший вместе с детьми из Хабаровска мужчина бросил их в аэропорту. В рюкзаке одного из мальчиков он оставил записку, в которой сообщал, что у него нет средств на содержание семьи. Позже выяснилось, что мать детей была не в курсе происходящего - с мужем она развелась, а с сыновьями не поддерживала связь.