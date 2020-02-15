В Австрии заявили об уверенности в успешном завершении строительства «Северного потока-2»

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле уверен в успешном завершении строительства газопровода «Северный поток-2». Руководитель финансирующей прокладку труб организации завил, что Россия сможет найти подходящее судно для завершения работ.

«Насколько я понимаю, они ищут корабль, и я уверен, что они найдут его. Прокладка труб, особенно в мелководных районах, это не суперская технология, которая вам нужна», - цитирует Bloomberg слова Зеле.

Введение в эксплуатацию магистрального трубопровода из России в Германию намечено на конец 2020 года. Завершение строительства осложняют санкции со стороны США к участникам проекта. Ограничительные меры заложены в проект оборонного бюджета, который подписал глава Белого дома Дональд Трамп.

«Северный поток-2» - проект магистрального газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Общая мощность двух нитей трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.