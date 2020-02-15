Фонтан кипятка высотой в пять этажей: кадры прорыва трубы в кемеровском дворе

Как позже объяснили Кемеровские энергетики, прорыв произошел 14 февраля около 11 вечера по-местному времени. На место происшествия выехала ремонтная бригада, которая быстро устранила сильную течь, после чего осуществила замену поврежденного участка, пишет Sibdepo со ссылкой на главу отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «СГК» Олега Бритвина.

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