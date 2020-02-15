Фонтан кипятка высотой в пять этажей: кадры прорыва трубы в кемеровском дворе
На место происшествия выехала ремонтная бригада, которая быстро устранила сильную течь, после чего осуществила замену поврежденного участка.
© Видео: Sibdepo Kuzbass, Youtube © Фото: Sibdepo Kuzbass, Youtube
В Заводском районе Кемерова в результате прорыва водопровода из-под земли забил фонтан горячей воды. Происшествие сняли на видео местные жители.
На записи видно, что высота струи достигает пятого этажа.
«На ФПК фонтан. Кошмар», - комментирует происходящее автор ролика.
Как позже объяснили Кемеровские энергетики, прорыв произошел 14 февраля около 11 вечера по-местному времени. На место происшествия выехала ремонтная бригада, которая быстро устранила сильную течь, после чего осуществила замену поврежденного участка, пишет Sibdepo со ссылкой на главу отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «СГК» Олега Бритвина.