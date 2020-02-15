Жизнь в постоянном страхе: боевики не прекращают обстрел запада Алеппо

Западная часть Алеппо остается зоной риска. Это связано с непрекращающимися обстрелами со стороны боевиков. Один из наиболее опасных районов - Дахирият-аль-Сад. Вне дома местные жители передвигаются исключительно короткими перебежками, с постоянным расчетом на то, чтобы залечь или спрятаться за укрытие.

Дети в этом районе не ходят в школу и обучаются дома. Впрочем, в помещениях оставаться тоже небезопасно из-за постоянных обстрелов с применением реактивных установок и минометов.

Все, кто могли покинуть запад Алеппо, сделали это. Тут остались лишь те, у кого совсем нет денег и некуда бежать. До позиций боевиков от этого района меньше километра. Люди живут ожиданиями, когда армия оттеснит террористов как можно дальше.

Бандиты обстреливают Алеппо и пригороды из района Лерамун - это промышленная зона, до конца еще не освобожденная от незаконных вооруженных формирований. По данным руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева, лишь за минувшие сутки было зафиксировано 18 обстрелов со стороны боевиков.