В Хубэй прибыли 25 тысяч медиков для борьбы с коронавирусом

В эпицентр распространения коронавируса провинцию Хубэй направлены 217 медицинских бригад, в составе которых находятся более 25 тысяч медицинских работников. Об этом сообщил на пресс-конференции в субботу заместитель директора Национального комитета по здравоохранению Ван Хэшэн.

«В провинцию Хубэй направлено 217 медицинских бригад, в составе которых находятся 25 033 медицинских работника. В Ухань направлена 181 группа военных врачей, еще 36 военных медицинских бригад находятся в других городах провинции», - приводит слова Ван Хэшэна South China Morning Post.

В субботу, 15 февраля, в Хубэе было зарегистрировано 2420 новых подтвержденных случаев заболевания, 1923 из которых непосредственно в городе Ухань. Новых смертей было зафиксировано за сутки 139, из которых 107 человек погибли в городе Ухань.

Власти города сообщили об ужесточении карантина и запретили жителям Уханя покидать свои жилые комплексы. Исключения предоставляются только для тех, кто обращается за медицинской помощью, участвует в противоэпидемиологической работе или обеспечивает жизнь города.