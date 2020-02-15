Истинная радость: встреча собаки и астронавта после года разлуки попала на видео

Астронавт NASA Кристина Кук, которая недавно вернулась из космоса после 328 дней пребывания на борту Международной космической станции, рассказала о встрече со своей собакой. Свидание с преданным псом спустя почти год разлуки женщина показала на своей странице в Twitter.

На опубликованных кадрах видно, как собака в нетерпении скребет входную дверь, пытаясь выскочить на улицу, по которой Кук, вместе с супругом, идут к дому. Когда астронавт вошла в прихожую, истосковавшийся питомец начал прыгать вокруг нее и облизывать лицо хозяйки.

«Не знаю, у кого радости было больше. Приятно, что она меня помнит спустя год», - написал Кук в комментариях под видеороликом.

Кристина Кук обновила мировой женский рекорд по продолжительности пребывания на орбите. Она вернулась на Землю 6 февраля на борту пилотируемого корабля «Союз МС-13» вместе с россиянином Александром Скворцовым и итальянцем Лукой Пармитано.