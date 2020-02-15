СМИ назвали дату первого полета Crew Dragon к МКС

В конце мая этого года может состояться первый с 2011 года пуск американского пилотируемого корабля с экипажем на Международную космическую станцию (МКС). Об этом РИА Новости рассказал источник в российской ракетно-космической отрасли.

«Старт первого корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 20 мая», - приводит информагентство слова собеседника.

Компания SpaceX провела успешные испытания корабля Crew Dragon в марте 2019 года.

Ранее в ракетно-космической корпорации «Энергия» рассказали, что новый российский космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») впервые отправится в пилотируемый полет к Международной космической станции в сентябре 2025 года.