Боевики обстреляли мечеть и детский сад под Алеппо

В Сирии в районе Шахба (провинция Алеппо) стало небезопасно. Агрессия боевиков докатилась и досюда. После недавней атаки разрушенным оказался детский сад. Местные жители уверены: террористы целенаправленно били по дошкольному учреждению.

В районе слышали по меньшей мере четыре взрыва. Один из снарядов упал на территории мечети. Внутри в этот момент никого не было - был перерыв между намазами. Но, если бы мина упала немного позже, были бы десятки жертв. В эту мечеть приходят молиться до 500 человек.

Абу Ханифа - одна из крупнейших мечетей в Алеппо. Ее только отремонтировали после войны, однако теперь рабочим вновь придется вставлять стекла и делать лепнину.

«Мина упала, рядом с кухней, там все сгорело от взрыва, это чудо, что никто не погиб, я не понимаю, как можно обстреливать дом Аллаха, это кощунтсво, которому нет оправдания», - рассказал «Звезде» очевидец происшествия Абдалла Сарадж.

В ответ на обстрелы армия начала контрнаступление. Боевики отступают вглубь Идлибской зоны деэскалации. Бросают технику и вооружение. Военные захватили 30 танков террористов и 40 артиллерийских орудий.

Тем не менее, незаконные вооруженные группировки продолжают обстреливать города. За сутки по позициям военных и по мирным кварталам они нанесли более 40 ударов.