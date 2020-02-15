«Хотела выкинуть с балкона»: Гаврилов на суде обвинил жену в жестоком обращении с детьми

Бросивший детей в Шереметьево Виктор Гаврилов заявил, что его супруга плохо относилась к их общим сыновьям. Он обвинил ее в том, что она хотела выбросить детей с балкона и оставляла их без присмотра.

«Она несколько раз была в розыске, она у нас крала деньги, она детей хотела выкинуть с балкона», - рассказал он во время заседания суда в Хабаровске.

Он добавил, что дети якобы ошпарились кипятком, когда мать оставила их без присмотра. По словам Гаврилова, все доказательства сказанного у него есть.

«Я ее в церковь водил, к психологу... У нее просто реальные проблемы с психикой», - заявил мужчина.

Он также считает, что лишать его родительских прав или ограничивать в них оснований нет, так как он оставил сыновей во аэропорту для их же блага.

«Если бы детей я взял с собой, они бы голодали, я этого не хотел. Я это сделал только по любви к своим детям», - пояснил он.

Суд в Хабаровске заключил Гаврилова под стражу на два месяца. Его подозревают в оставлении детей в опасности, истязаниях над членами своей семьи и краже денег у знакомой.

Двое мальчиков 2011 и 2014 года рождения были обнаружены в Шереметьево 26 января. У детей при себе были свидетельства о рождении и записка от отца: в ней мужчина указал на свое тяжелое финансовое положение и пообещал забрать сыновей к себе, как только его дела наладятся.