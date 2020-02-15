Суд выбрал меру пресечения для отца, бросившего детей в Шереметьево

В Хабаровске завершилось заседание суда по избранию меры пресечения для жителя Комсомольска-на-Амуре, который бросил своих детей в Шереметьево. Суд постановил заключить Виктора Гаврилова под стражу на срок один месяц и двадцать восемь суток.

«Я в шоке, если честно. Я такого не ожидал», - сказал мужчина после оглашения решения суда.

Виктора Гаврилова задержали в четверг, 13 февраля, в Хабаровске. Мужчина сообщил журналистам перед заседанием суда в субботу, 15 февраля, что летел в город за своими сыновьями, которых передали их родной матери.

Напомним, двое мальчиков 2011 и 2014 года рождения были обнаружены в аэропорту Шереметьево 26 января. У детей была записка, написанная их отцом, и свидетельства их рождения. В записке мужчина указал на свое тяжелое финансовое положение, из-за которого временно не может заботиться о мальчиках. И обещал забрать детей позднее домой.