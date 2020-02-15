«Жесткий карантин»: власти Уханя ввели новые меры по борьбе с коронавирусом

В городе Ухань с 15 февраля вводятся усиленные меры по борьбе с распространением нового типа коронавируса. Власти города ввели карантин, запрещающий жителям покидать свои жилые комплексы. Об этом сообщает администрация города Ухань на своем сайте.

«Для каждого района зарезервирован только один вход и выход. Старые кварталы открытой планировки должны быть еще более изолированными. На въезде и выезде должно быть организовано круглосуточное дежурство. Всем въезжающим и покидающим жилой комплекс должны измерять температуру и регистрировать», - говорится в сообщении Штаба по профилактике и нераспространению нового типа коронавируса.

В сообщении уточняется, что с 15 февраля жителям запрещается выходить за пределы жилого комплекса. Исключение предоставляется тем, кто обращается за медицинской помощью, участвует в противоэпидемиологической работе или обеспечивает жизнь города.

«Жителям не разрешается выходить на улицу. Исключение составляют те, кто обращается за медицинской помощью, предотвращает эпидемическую ситуацию и обеспечивает функционирование городских служб. Без особых причин вход на территорию жилых комплексов запрещен», - говорится в сообщении.

В субботу, 15 февраля, в провинции Хубэй зафиксировано 139 новых смертей и 2420 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших на материковой части Китая составляет 66 291 человек, количество погибших от вируса увеличилось до 1 529 пациентов.