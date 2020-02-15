«Летел за детьми»: Гаврилов раскрыл подробности своего задержания

В момент задержания Виктор Гаврилов, оставивший в аэропорту Шереметьево двух сыновей, возвращался на Дальний Восток за мальчиками, которых передали их родной матери. Об этом он заявил журналистам перед заседанием суда по выбору меры пресечения в Хабаровске, которое проходит в эти минуты.

«Летел за детьми», - сказал Гаврилов журналистам перед заседанием.

В четверг, 13 февраля, в СК РФ сообщили о задержании Виктора Гаврилова в Хабаровске. Следствие подало ходатайство об аресте мужчины на два месяца. Ему вменяют совершение преступлений по трем статьям УК РФ: «Оставление в опасности», «Истязание» и «Кража».

Инцидент в аэропорту Шереметьево произошел в конце января. Гаврилов прилетел с двумя сыновьями из Хабаровска в Москву, и бросил их в аэропорту. В рюкзаке одного из мальчиков он оставил копии свидетельство о рождении и записку, в которой сообщал, что у него нет средств на их содержание семьи. При этом мужчина обещал вернуться за мальчиками.