Бросили родители: младенца спасли из задымленной квартиры в Москве

Полуторагодовалого ребенка спасали из задымленной квартиры в Москве. По неизвестной причине взрослые оставили его одного и не выключили огонь на плите, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Задымление произошло в доме на улице 8-го Марта. Прибывшие на место спасатели вскрыли квартиру и обнаружили там брошенного малыша.

«Причиной задымления стала готовившаяся на плите пища», - сказал собеседник агентства.

Ребенка осматривают медики. На поиски его родителей направили сотрудников полиции.