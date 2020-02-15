Бросивший детей в Шереметьево отец не смог назвать дату рождения сына

Бросивший двоих детей в аэропорту Шереметьево Виктор Гаврилов не смог назвать дату рождения сына во время заседания суда. Заседание по выбору меры пресечения мужчине проходит в эти минуты в Хабаровске.

Гаврилова задержали по подозрению в трех преступлениях: в оставлении детей в опасности, истязании жены и сыновей, а также в краже денег у знакомой. Последние два обвинения Гаврилов отрицает. На суде он заявил, что не бил членов семьи, а деньги у женщины взял взаймы.

Мужчину могут арестовать на два месяца. Соответствующее ходатайство на заседании подало следствие.

Инцидент, после которого мужчину начали разыскивать правоохранители, произошел 26 января. Гаврилов прилетел с детьми из Хабаровска в Москву, и оставил их в аэропорту. В рюкзаке одного из мальчиков нашли записку, в которой отец сообщал, что у него нет средств на содержание семьи.