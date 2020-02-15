США повышают пошлины на самолеты из ЕС

Соединенные Штаты Америки объявили с 18 марта о повышении пошлин на самолеты, импортируемые ЕС. Это стало известно из распространенного 14 февраля заявления аппарата представителя США на торговых переговорах.

«США повышают пошлины на воздушные суда, импортируемые ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта», - приводит ТАСС слова сообщения.

На этой неделе американский концерн Boeing Co сообщил, что впервые за 58 лет не получил ни одного нового заказа на поставку самолетов. Сложившуюся ситуацию связывают с приостановкой полетов модели 737 MAX после двух крупных авиационных катастроф. В результате Boeing терпит огромные финансовые потери, отставая от европейского конкурента Airbus SE.