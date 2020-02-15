В Хабаровске начался суд над бросившим детей в Шереметьево отцом

Бросившего двоих сыновей в аэропорту Шереметьево жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова могут арестовать на два месяца. Соответствующее ходатайство подало следствие на заседании суда по выбору меры пресечения в Хабаровске, которое проходит в эти минуты.

Мужчине вменяют совершение преступлений по третьем статьям УК РФ: «Оставление в опасности», «Истязание» и «Кража». Помимо того, что Гаврилов оставил несовершеннолетних детей без присмотра, по версии следствия, он ранее подвергал жену и детей насилию, а также похитил деньги у знакомой женщины.

Инцидент, после которого мужчину начали разыскивать правоохранители, произошел 26 января. Гаврилов прилетел с детьми из Хабаровска в Москву, и оставил их в аэропорту. В рюкзаке одного из мальчиков нашли записку, в которой отец сообщал, что у него нет средств на содержание детей. Позже выяснилось, что семья ранее попадала в поле зрения органов системы профилактики, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.