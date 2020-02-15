Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1520 человек

К раннему утру субботы, 15 февраля, в провинции Хубэй зафиксировано 139 новых смертей и 2420 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших на материковой части Китая составляет 66 291 человек, количество погибших от вируса увеличилось до 1 529 пациентов. Количество людей, поборовших смертельную болезнь, возросло до 7 820 человек, передает South China Morning Post.

Сутки назад общее число заболевших было 64 627 человек. Начиная с четверга, 13 февраля, в стране резко выросло число новых случаев инфицирования. Это связано с введением расширенных критериев, при которых диагноз считается подтвержденным на основе анализа симптомов.

Китайские врачи сообщили о новом методе лечения коронавируса, с помощью которого успешно выздоровели более десятка пациентов. Суть метода заключается в том, что инфицированному переливают плазму крови выздоровевшего человека.

В ближайшие выходные в Китай прилетят эксперты международной группы ВОЗ для исследования эпидемии коронавируса COVID-19. Задачей миссии является сбор и получение дополнительной информации по распространению заболевания.