СМИ: Пентагон изменил позицию по поводу ограничений Huawei

Пентагон отказался от возражений против новых ограничительных мер министерства торговли США в отношении компании Huawei. Санкции предполагают сокращение до 10% американских комплектующих в продукции, продаваемой поставщиками США китайской компании.

Министерство обороны высказывалось против этой инициативы, так как это существенно сократит возможность продавать Huawei американские полупроводники, и лишит производителей чипов доходов и средств на новые исследования. По информации издания Wall Street Journal, в итоге Пентагон отказался от своих возражений.

В мае США внесли Huawei в черный список из-за подозрений в сотрудничестве с разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Американские поставщики после этого продолжали продавать компании комплектующие, пользуясь тем, что это было разрешено для произведенной за пределами США продукции с менее чем 25% американский комплектующих, напоминает РИА Новости.