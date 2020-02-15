Ко Дню влюбленных: в Бристоле обнаружили новые граффити Бэнкси

На одном из домов в английском Бристоле появились граффити в стиле уличного художника Бэнкси, посвященные Дню всех влюбленных. Рисунок изображает стреляющую из рогатки девочку и цветочное пятно рядом с ней.

Почти сутки эксперты спорили о том, действительно ли работа принадлежит Бэнкси. Затем художник все-таки подтвердил авторство на своей странице в социальной сети.

Граффити после этого закрыли защитным экраном от вандалов. Ранее в Париже рисунок Бэнкси украли, вырезав кусок металла из щита, на котором он был нанесен.