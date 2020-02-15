Телевидение будущего: юнармейцы побывали на выставке медиаиндустрии CSTB
Юнкоры сняли репортаж, в котором рассказали о прошедших мастер-классах и о роли человека в мире медиа.
© Видео: Юнармия ТВ, Youtube © Фото: Юнармия ТВ, Youtube
Юные корреспонденты движения «Юнармия» смогли узнать о телевидении будущего и погрузиться в мир инновационных технологий, посетив выставку CSTB&Media 2020 в «Крокус Экспо».
Юнкоры побывали на мастер-классе и узнали об особенностях поведения зрителей разных возрастов. Они выяснили, как скоро начнут привлекать роботов в качестве телеведущих, и какую роль будет играть человек в мире медиа.
Юнармейцы сняли репортаж о выставке, который можно увидеть на официальном канале движения. Юнкоры рассказали о прошедших на выставке мастер-классах, о телевидении будущего и взяли несколько интервью.