Телевидение будущего: юнармейцы побывали на выставке медиаиндустрии CSTB

Юные корреспонденты движения «Юнармия» смогли узнать о телевидении будущего и погрузиться в мир инновационных технологий, посетив выставку CSTB&Media 2020 в «Крокус Экспо».

Юнкоры побывали на мастер-классе и узнали об особенностях поведения зрителей разных возрастов. Они выяснили, как скоро начнут привлекать роботов в качестве телеведущих, и какую роль будет играть человек в мире медиа.

Юнармейцы сняли репортаж о выставке, который можно увидеть на официальном канале движения. Юнкоры рассказали о прошедших на выставке мастер-классах, о телевидении будущего и взяли несколько интервью.