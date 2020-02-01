В Москве подняли цены на проезд в общественном транспорте

В Москве с 1 февраля выросла стоимость проезда на общественном транспорте. Так поездка по карте «Тройка» теперь обойдется в 40 рублей вместо 38. Разовые билеты на одну и две поездки подорожали на 2 и 4 рубля соответственно. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

«Стоимость проезда в общественном транспорте изменится с 1 февраля 2020 года. В среднем по году повышение составит три процента. Это ниже прогнозируемого уровня инфляции (3,7 процента)», - говорится в сообщении департамента.

Проезд на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте по тарифу «90 минут» теперь обойдется в 62 рубля вместо 59 рублей. Стоимость разовой поезди при оплате «Тройкой» 47 рублей вместо 45 рублей.

«По билету «Единый» в 2020 году одна поездка будет стоить 57 рублей (была 55 рублей), две поездки — 114 рублей (110 рублей), 60 поездок — 1970 рублей», - говорится в сообщении.

Обладатели билетов «ТАТ» будут платить 47 рублей за одну поездку. Доехать на электричке внутри Москвы будет стоить 37 рублей, проезд одной зоны за городом обойдется в 24 рубля.