Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве подняли цены на проезд в общественном транспорте

Тамара Астапенкова
04:52 01.02.2020
В среднем за год повышение стоимости проезда составит 3 процента.
В Москве подняли цены на проезд в общественном транспорте
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Москве с 1 февраля выросла стоимость проезда на общественном транспорте. Так поездка по карте «Тройка» теперь обойдется в 40 рублей вместо 38. Разовые билеты на одну и две поездки подорожали на 2 и 4 рубля соответственно. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

«Стоимость проезда в общественном транспорте изменится с 1 февраля 2020 года. В среднем по году повышение составит три процента. Это ниже прогнозируемого уровня инфляции (3,7 процента)», - говорится в сообщении департамента.

Проезд на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте по тарифу «90 минут» теперь обойдется в 62 рубля вместо 59 рублей. Стоимость разовой поезди при оплате «Тройкой» 47 рублей вместо 45 рублей.

«По билету «Единый» в 2020 году одна поездка будет стоить 57 рублей (была 55 рублей), две поездки — 114 рублей (110 рублей), 60 поездок — 1970 рублей», - говорится в сообщении.

Обладатели билетов «ТАТ» будут платить 47 рублей за одну поездку. Доехать на электричке внутри Москвы будет стоить 37 рублей, проезд одной зоны за городом обойдется в 24 рубля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.02.2020, 02:00
Прощай, Европа: Великобритания официально покинула ЕС
Дата01.02.2020, 05:58
«Белый лебедь» над северным морем: кадры полета и дозаправки в воздухе Ту-160
Дата31.01.2020, 12:59
Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата31.01.2020, 11:20
Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут модернизировать
Дата31.01.2020, 17:56
Минобороны будет противодействовать фальсификации истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:41 В стране и мире
В России вступили в силу новые правила увольнения
06:38 В стране и мире
Качество и количество: названы главные принципы правильного сна
05:58 Армия
Видео
«Белый лебедь» над северным морем: кадры полета и дозаправки в воздухе Ту-160
05:30 В стране и мире
Видео
Боевики обстреляли мечеть и детский сад под Алеппо
05:21 Армия
Видео
Мастера артиллерийского огня: лучшие кадры «Гонки взводов» в Северной Осетии
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Нападение стаи бездомных собак на школьника в Тольятти попало на видео
Видео
Опустевший Ухань: опубликованы кадры из зараженного китайского города
Видео
Опубликовано видео из салона «заминированного» самолета в Домодедово
Роскомнадзор может заблокировать Facebook и Twitter
Американские СМИ назвали пять самых мощных подводных лодок мира
В Роскачестве сравнили пользу растительного и оливкового масла
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.