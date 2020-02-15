Кровь и «Сайга»: кадры, снятые через несколько минут после трагедии в Калининграде

В центре Калининграда неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погибла супружеская пара. «Звезда» публикует видео, снятое сразу после случившейся трагедии.

Происшествие случилось в субботу вечером, 15 февраля, рядом с городским рынком. В Следственном комитете сообщили, что мотивом преступления могла стать личная неприязнь стрелка к убитым.

По словам сотрудников рынка, где работала пара, стрелявший и супруги не поделили место. Погибших характеризуют, как доброжелательных людей, без вредных привычек. Свидетелем трагедии стал их ребенок. По неподтвержденной информации, убитая женщина была беременна.