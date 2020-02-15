В Калининграде рассказали о состоянии попавшего в эпицентр стрельбы ребенка

Подросток не получил ранений при стрельбе в центре Калининграда. С ним работают психологи, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Ткаченко.

«Ребенок не получил никаких ранений, у него психологическая травма», - заявила она.

Мальчик передан на попечение родственникам, добавила Ткаченко в разговоре ТАСС. Она также подтвердила, что погибшие мужчина и женщина являются его родителями.

Сразу после чрезвычайного происшествия ребенка осмотрели медики. По результатам его отпустили на амбулаторное лечение, уточнили в областном минздраве.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу на улице Профессора Баранова в Калининграде около 19 часов. Два человека в результате погибли на месте, сообщалось также о ранении у ребенка. Сам стрелок пытался покончить с собой, его доставили в больницу с ранением грудной клетки, где он и скончался. По предварительным данным, мотивом стрелявшего стала личная неприязнь к жертвам.