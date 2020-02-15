«Ребенок в ступоре сидел»: свидетель раскрыл подробности стрельбы в Калининграде

Мужчина посоветовал убегать и сообщил, что там уже два трупа, рассказала «Звезде» свидетельница трагедии, случившейся в центре Калининграда.

В субботу вечером, 15 февраля, в центре города мужчина открыл стрельбу по людям. В результате были убиты два человека на глазах их ребенка. По предварительной информации стрелок находился в конфликте с парой. Он скончался в реанимации. Погибшая женщина была беременна.

«Вышли на улицу и услышали стрельбу. Мы подумали - петарды взрываются. А потом начали бежать люди. Один мужчина говорит, чтобы мы убегали, так как там уже два трупа», - сообщила свидетельница происшествия.

По словам очевидицы, она пообщалась с девушкой, которая представилась подругой убитой Даши. Она рассказала, что погибшая семья была хорошей, доброжелательной. Никто из них не пил, не курил.

«Видела ребенка их, он плакал. Был нервный. То в ступоре сидел, то повторял: “Это моя мама”. Ребенка потом в скорую увели», - вспомнила свидетельница.

В СК РФ сообщили, предположительно, мотивом совершенного преступления является личная неприязнь стрелка к погибшим. По словам сотрудников рынка, где работала убитая семейная пара, мужчина не поделил с ними место на рынке и три года назад приходил на разборки с топором.