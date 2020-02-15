В Дюссельдорфе срочно эвакуировали пассажиров лайнера с загоревшейся шиной: видео
К моменту прибытия пожарного расчета огонь самопроизвольно потух, а все люди были успешно эвакуированы.
© Видео: JacdecNew, Twitter © Фото: airplusnews_EN, Twitter
В Дюссельдорфе пассажиров приземлившегося самолета срочно эвакуировали из-за возгорания одной из шин шасси.
Лайнер Boeing 737-800 принадлежит турецкой авиакомпании «Pegasus Airlines». Возгорание обнаружил сотрудник аэропорта.
Видео с места происшествия опубликовано в Twitter. На кадрах видно, как пассажиры самолета в спешке покидают салон по надувному трапу.
К моменту прибытия пожарного расчета огонь самопроизвольно потух, а все люди были успешно эвакуированы. Пострадавших нет.