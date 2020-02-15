Опубликованы снимки оружия, из которого стреляли в центре Калининграда
На снимках видно, что предположительным орудием преступления может быть карабин «Сайга».
© Видео: Алексей Кошелев, «ВКонтакте» © Фото: Алексей Кошелев, VK
Опубликованы фото оружия, из которого вел стрельбу неизвестный в центре Калининграда. В данный момент место инцидента оцеплено полицией.
Как видно на снимках, предположительно орудием преступления может быть карабин «Сайга». Фото опубликованы в социальных сетях.
Напомним, неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям в центре Калининграда вечером 15 февраля. По предполагаемым данным, стрелку удалось убить двоих людей, в том числе беременную женщину, и ранить их ребенка. Официального подтверждения информации нет.