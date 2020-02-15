В СК РФ назвали мотивы калининградского стрелка

В Следственном комитете России по Калининградской области «Звезде» сообщили о мотивах открывшего стрельбу в центре Калининграда мужчины. К настоящему момент подозреваемый в противоправном действии скончался в реанимации.

«Предварительно, мотивом совершенного преступления является личная неприязнь», - сообщили в ведомстве.

Напомним, вечером 15 февраля в центре Калининграда мужчина открыл стрельбу по людям. В результате его действий двое человек были убиты и их ребенок ранен. По предварительным данным, женщина была беременна, а стрелявший был знаком с парой и находился с ними в конфликте. Официального подтверждения данной информации нет.