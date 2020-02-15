СК РФ возбудил уголовное дело после массовой стрельбы в Калининграде

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Калининграда. В ходе трагического инцидента были убиты два человека, еще один получил ранения.

Как отметили в СК РФ, подозреваемым оказался мужчина 63 лет. По данным следствия, около 19 часов по местному времени этот человек произвел несколько выстрелов в троих людей на Центральном рынке. Двое из них погибли на месте.

После совершения этих действий стрелок попытался совершить самоубийство. Затем он был госпитализирован. Однако, как стало известно «Звезде», позже подозреваемый скончался в реанимации.