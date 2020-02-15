Калининградский стрелок скончался в реанимации
Ранее СМИ назвали его имя. Предположительно, это некий Фаиль Б.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Суворов, «ВКонтакте»
Мужчина, устроивший стрельбу в центре Калининграда, скончался в реанимации. Об этом «Звезде» рассказала представитель СК РФ по региону.
«Подозреваемый скончался в реанимации. По предварительной версии, мотивом преступления является личная неприязнь», - отметили в СК.
Ранее сообщалось, что стрельба могла произойти после конфликта из-за места на рынке.
По неподтвержденной информации, в результате инцидента скончалась семейная пара, а их ребенок был ранен. Кроме того, как отмечают очевидцы, девушка была беременна.