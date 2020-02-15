Опубликованы фото предполагаемых жертв калининградского стрелка

Стали известны личности погибших при стрельбе в Калининграде мужчины и женщины. По данным СМИ, предположительно ими стали местные жители Вадим Я. и Дарья Е.

Фотографии предполагаемых жертв калининградского стрелка опубликованы на страницах в социальных сетях. Официального подтверждения этих данных нет.

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По одной из версий случившегося, инцидент произошел из-за конфликта погибших с торговцем Центрального рынка, возле которого случилось происшествие.

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Напомним, ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу в центре Калининграда вечером 15 февраля. По предварительным данным, стрелку удалось убить двоих людей, в том числе беременную женщину, и ранить их ребенка.