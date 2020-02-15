СМИ назвали имя предполагаемого калининградского стрелка

Журналисты назвали имя человека, который строил стрельбу в центре Калининграда. Предположительно, это Фаиль Б.

В результате нападения, по неподтвержденной информации, погибла семейная пара. Их имена также стали известны - Вадим Я. и Дарья Е. Их ребенок, как сообщают очевидцы, был ранен. Кроме того, по некоторым данным, девушка была беременна.

Предварительная причина произошедшего - конфликт из-за места на центральном рынке. Сам стрелок, как сообщают очевидцы, покончил жизнь самоубийством.

Официального подтверждения этой информации пока нет.