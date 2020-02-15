«Интересно для науки»: ученый оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Астероид под номером 163373, который приблизится к Земле 15 февраля, не представляет опасности. Об этом сообщил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

Астероид размером от 440 до 990 метров должен пройти от планеты на дистанции в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны. По словам Шустова, это «гигантское» расстояние.

«Он действительно неопасен. Рядовое событие. Для науки интересное, а в практическом плане неопасное», - сказал астроном в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что ежегодно более 40 астероидов диаметром до ста метров пролетают на расстоянии ближе, чем до Луны - это происходит почти каждую неделю.

Астероид 163373, открытый в 1995 году, относится к группе «Аполлонов» - пересекающих орбиту Земли небесных тел, а потому считается потенциально опасным. В следующий раз он приблизится к планете в 2075 году.