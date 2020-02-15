Опубликовано первое видео с места стрельбы в Калининграде

В социальных сетях появилось видео с места стрельбы в центре Калининграда. На кадрах, опубликованных очевидцем, - оцепленная территория и наряды полиции. Кроме того, можно разглядеть орудие убийства. Предположительно, это карабин «Сайга».

Несколько местных изданий сообщают, что в результате стрельбы погибла семейная пара, а их ребенок был ранен. По предварительной информации, сам стрелок покончил жизнь самоубийством.

Официального подтверждения этой информации пока нет.