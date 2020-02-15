Сердце-обличитель: полиция Чехия нашла нелегалов c помощью необычного прибора

В Чехии в городе Соколов полиция обнаружила в кузове грузовика 11 нелегалов с помощью прибора, фиксирующего стук человеческого сердца. Об этом сообщила представитель полиции Зузана Тыржова.

«Полицейские использовали устройство heartbeat detector, который с помощью диодов фиксирует сердечный ритм на основе стука сердца. Прибор был направлен на кузов грузовика и зафиксировал наличие в нем большого числа людей», - приводит слова Тыржовой официальный сайт полиции Чехии.

Пресс-секретарь рассказала, что грузовик с иностранными номерами был остановлен незадолго до полуночи. В кабине находились два человека: 38-летний водитель и его 42-летний напарник. После использования прибора heartbeat detector, в кузове грузовика были обнаружены 11 нелегалов, в возрасте от 16 до 36 лет.

Установлено, что граждане Афганистана, Бангладеш и Сомали направлялись в Германию. Все, в том числе водитель и напарник, были задержаны и направлены в отделение полиции для последующего расследования.