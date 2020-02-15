Очевидцы раскрыли подробности о стрельбе в центре Калининграда. По словам оказавшихся рядом людей, одна из жертв открывшего огонь человека была беременна и поначалу была только ранена.

«Женщина беременная лежит за машиной убитая и одно тело, как нам сказали, лежит в машине скорой помощи. Стоит свидетель и рассказывает все это полицейским, говорит, что услышал, как женщина просит помощи, подошел к ней, а стрелявший в это время стал стрелять в небо. Женщина была ранена, после этого стрелок выстрелил снова в женщину, она упала», - рассказали свидетели.

Как цитирует очевидцев портал «Клопс», после этого стрелок продолжил стрелять по людям и женщина упала.

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Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибла семейная пара, а их ребенок был ранен. По предварительной информации, инцидент произошел у входа на Центральный рынок. Официального подтверждения этой информации пока нет.