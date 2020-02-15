СМИ: калининградский стрелок убил семейную пару и ранил их ребенка

В результате стрельбы, которая произошла вечером 15 февраля в центре Калининграда, погибла семейная пара, а их ребенок был ранен. Об этом изданию «Клопс» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, инцидент произошел у входа в Центральный рынок. После произошедшего стрелок покончил жизнь самоубийством.

Официального подтверждения этой информации пока нет.