Художника Павленского задержали в Париже

Российский художник Петр Павленский задержан во Франции. Арест планировался со 2 января.

Причиной ограничения свободы Павленского стал инцидент, случившийся в ночь на 1 января 2020 года, когда художник ранил ножом двоих человек, а в ответ получил удар по голове. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Также получивший политическое убежище на территории Франции художник ранее опубликовал материалы интимного характера с участием Бенжамена Гриво, одним из главных кандидатов на пост мэра Парижа. Он был вынужден снять свою кандидатуру после случившегося.

Напомним, Павленский прославился своими перфомансами в основном связанными с самоистязанием. Одной из его последних акций стал поджег дверей здания ФСБ РФ на Лубянке.