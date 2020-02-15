Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную сделку и ситуацию в Сирии

На полях Мюнхенской конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. Стороны обсудили ситуацию вокруг ядерной программы, Сирию, а также график предстоящих контактов.

«Состоялся также углубленный обмен мнениями по ряду аспектов международной повестки дня, включая обстановку в Сирии и проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ после переговоров.

Напомним, что Россия, Великобритания, Китай, Германия, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из СВПД и ввели против исламской республики экономические санкции. После этого Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках этой программы.