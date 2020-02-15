Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российских туристов накрыло лавиной в Грузии

Егор Левин
20:41 15.02.2020
Прибывшие на место спасатели обнаружили троих туристов, попавших под оползень, поиски четвертого продолжаются.
Российских туристов накрыло лавиной в Грузии
© Фото: Reinhard Kaufhold, Globallook

В Грузии при сходе лавины пропал россиянин. Он был в группе туристов, которых накрыла снежная масса.

Инцидент случился на горнолыжном курорте Гудаури. Прибывший на место отряд спасателей обнаружил троих человек, поиски четвертого продолжаются. Сообщается, что все они катались на лыжах на запрещенной территории без защиты.

«В результате этого сошел оползень. Спасательная служба Гудаури тут же отреагировала, трое граждан доставлены невредимыми», - сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию по развитию горнолыжных курортов.

В компании призвали никого не нарушать правила безопасности и не кататься по запретным территориям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.02.2020, 14:32
Лавров и Маас на встрече с бизнесом уделили внимание проекту «Северный поток - 2»
Дата14.02.2020, 07:25
Стрельба в движении: танкисты на Дальнем Востоке начали подготовку к АрМИ-2020
Дата15.02.2020, 12:34
В СБР отреагировали на решение IBU о дисквалификации Устюгова и Слепцовой
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата14.02.2020, 15:01
Серийный Бе-200ЧС для ВМФ России поднялся в воздух
Дата14.02.2020, 06:33
Сгоревшие в огне устрашения: 75 лет назад авиация США и Британии полностью уничтожила Дрезден
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:35 В стране и мире
СМИ: неизвестный открыл стрельбу в центре Калининграда
21:33 В стране и мире
Художника Павленского задержали в Париже
21:28 В стране и мире
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную сделку и ситуацию в Сирии
20:41 В стране и мире
Российских туристов накрыло лавиной в Грузии
20:38 Спорт
Норвежский биатлонист Бе раскритиковал Логинова после победы на ЧМ
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Астероид с собственным спутником пролетел мимо Земли
Видео
Истинная радость: встреча собаки и астронавта после года разлуки попала на видео
Видео
Бронетанковое сердце: военнослужащий сделал своей девушке необычное предложение
«Ты из Уханя?»: неудачная шутка Буффона над фанатом-азиатом возмутила Сеть
Видео
«Толстоватые ноги»: почему пристыдившая ученицу директор школы в Петрозаводске возмутила Сеть
«Неубиваемый»: ППШ испытали на прочность, выпустив из него около тысячи патронов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.