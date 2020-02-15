Российских туристов накрыло лавиной в Грузии

В Грузии при сходе лавины пропал россиянин. Он был в группе туристов, которых накрыла снежная масса.

Инцидент случился на горнолыжном курорте Гудаури. Прибывший на место отряд спасателей обнаружил троих человек, поиски четвертого продолжаются. Сообщается, что все они катались на лыжах на запрещенной территории без защиты.

«В результате этого сошел оползень. Спасательная служба Гудаури тут же отреагировала, трое граждан доставлены невредимыми», - сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию по развитию горнолыжных курортов.

В компании призвали никого не нарушать правила безопасности и не кататься по запретным территориям.