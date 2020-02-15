Лавров и Боррель провели закрытую встречу на Мюнхенской конференции
Перед началом переговоров стороны пожали руки и непродолжительное время позировали собравшимся журналистам.
© Видео: Ministry of Foreign Affairs of Russia, Youtube © Фото: МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился во время Мюнхенской конференции по безопасности с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Переговоры состоялись в закрытом для прессы режиме.
Перед началом переговоров Лавров и Боррель пожали руки и непродолжительное время позировали собравшимся журналистам. Непродолжительный ролик опубликован на официальном канале МИД РФ на Youtube.
Напомним, российский министр является участником Мюнхенской конференции по безопасности, в рамках которой он выступил с несколькими заявлениями на различные темы, в том числе отношений России и Турции в контексте ситуации в Идлибской зоне деэскалации.