Лавров и Боррель провели закрытую встречу на Мюнхенской конференции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился во время Мюнхенской конференции по безопасности с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Переговоры состоялись в закрытом для прессы режиме.

Перед началом переговоров Лавров и Боррель пожали руки и непродолжительное время позировали собравшимся журналистам. Непродолжительный ролик опубликован на официальном канале МИД РФ на Youtube.

Напомним, российский министр является участником Мюнхенской конференции по безопасности, в рамках которой он выступил с несколькими заявлениями на различные темы, в том числе отношений России и Турции в контексте ситуации в Идлибской зоне деэскалации.